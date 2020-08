2. Bundesliga: Daniel Thioune leitet erstes Training beim Hamburger SV

Mit dem ersten Mannschaftstraining unter dem neuen Coach Daniel Thioune ist Zweitligist Hamburger SV am Mittwoch in die neue Spielzeit gestartet.

In seinem ersten Pflichtspiel muss der HSV am zweiten September-Wochenende in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals beim Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden antreten.