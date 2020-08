Frauen des FC Bayern "hungrig" auf Champions-League-Titel

Nach den verpassten Titeln in der Bundesliga und dem DFB-Pokal wollen die Frauen des FC Bayern in der Königsklasse auftrumpfen - auch wegen des Modus.

"Diese Saison hat es mit der Meisterschaft und dem DFB-Pokal nicht geklappt, deswegen sind wir jetzt sehr geil darauf und haben Bock", sagte Nationalspielerin Giulia Gwinn am Mittwoch dem SID. Es sei noch nie "in so kurzer Zeit" möglich gewesen, den Titel in der Königsklasse zu gewinnen.