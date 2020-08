FC Bayern Basketball: Oliver Kostic und Emir Mutapcic verlassen Klub

Wie die Münchner am Mittwoch bekannt gaben, verlassen der bisherige Coach Oliver Kostic und Assistenztrainer Emir "Muki" Mutapcic den Klub.

Kostic war vorübergehend Chefcoach

Kostic hatte an der Seitenlinie nach der Entlassung von Dejan Radonjic seit Januar 2020 das Sagen. Mit einigen enttäuschenden Auftritten in der EuroLeague und dem Viertelfinal-Aus beim Finalturnier verlief sein Engagement aber nicht zufriedenstellend.

Geschäftsführer Marko Pesic erklärte: "Beide haben sich in all den Jahren in den Dienst des Klubs gestellt und sehr viel mit uns erreicht. Sie werden mit der positiven Entwicklung des Vereins immer verbunden bleiben."