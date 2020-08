Europa League: Peter Bosz warnt vor Glasgow Rangers

Seinen größten Triumph feiert der 35-Jährige 2006 mit Italien - er wird Weltmeister. Mit der Roma reicht es nie für den großen Erfolg in der Serie A. Zweimal kann De Rossi seine Stadt aber mit dem italienischen Pokal beschenken © Getty Images

Seine Stadt, seine Fans. Gegenseitig würden sie quasi füreinander sterben. Jetzt müssen sich die Fans von De Rossi verabschieden. Er wird seinen Vertrag mit der AS nicht verlängern und will seine Karriere bei einem anderen Klub ausklingen lassen. Im Herzen bleibt "Captain Futuro" aber immer ein Teil der Römer Kurve. SPORT1 zeigt die größten Klub-Legenden aller Zeiten © Getty Images

UWE SEELER (Hamburger SV): Das HSV-Idol schlechthin. 1953 kam er als 16-Jähriger erstmals in der ersten Mannschaft der Hamburger zum Einsatz und blieb seinem Verein trotz zahlreicher Angebote bis zu seinem Karriereende 1972 treu. 1966 wurde "Uns Uwe" Vize-Weltmeister, Deutscher Meister und Pokalsieger. In den 90er-Jahren übernahm Seeler zwischenzeitlich das Präsidentenamt des HSV, agierte aber glücklos © Getty Images

KARL-HEINZ KÖRBEL (Eintracht Frankfurt): "Charly" Körbel machte in seiner Karriere 602 Bundesliga-Spiele für die Eintracht. Bis heute Rekord. 19 Jahre war er für die Hessen aktiv, gewann den UEFA-Cup und viermal den DFB-Pokal. Nur eine Meisterschaft blieb ihm verwehrt © Getty Images

KLAUS AUGENTHALER (FC Bayern): 15 Jahre lang war der Niederbayer in der Münchner Abwehr der Garant für Sicherheit, beerbte Franz Beckenbauer auf der Position des Liberos. Siebenmal wurde er Meister, dreimal Pokalsieger, bevor er 1991 seine Profikarriere beendete. Nur ein internationaler Klubtitel fehlt dem Weltmeister von 1990: 1982 und 1987 verlor der FC Bayern jeweils das Europapokal-Finale © Getty Images

IKER CASILLAS (Real Madrid): "San Iker" - der "heilige Iker", spielte seit 1989 für die Königlichen, seit 1999 für die Profis. Mit Spanien wurde er Welt- und Europameister und gewann 2014 mit Real "La Decima", den zehnten Titel in der Champions League. Zwischen 2008 und 2012 wurde er fünf Mal in Folge Welttorhüter. Derzeit steht er beim FC Porto unter Vertrag © Getty Images

WOLFGANG OVERATH (1. FC Köln): Pünktlich zum Start der Bundesliga am 24. August 1963 debütierte der damals 19-Jährige beim FC. Gleich in seiner ersten Saison wurde Overath Meister. Es folgten noch zwei Pokalsiege mit den Kölnern, für die er bis 1977 spielte © Imago

MARCO BODE (Werder Bremen): Der Mann fürs offensive Mittelfeld prägte eine der erfolgreichsten Phasen der Vereinsgeschichte. Otto Rehhagel holte ihn 1988 aus der Provinz nach Bremen. 101 Tore schoss Bode in 379 Bundesliga-Spielen, wurde 1993 Meister, dreimal Pokalsieger und gewann 1992 den Europapokal der Pokalsieger. Heute ist Bode Aufsichtsratsboss der Bremer © Getty Images

ROGERIO CENI (FC Sao Paulo): Der Torwart spielte 25 Jahre lang für seinen Verein. Im Oktober 2014 brach er mit 589 Siegen für einen Klub den Rekord von Ryan Giggs. Mit mehr als 120 Toren als Elfmeter- und Freistoßschütze trat er auch in der Offensive immer wieder in Erscheinung. 2002 holte er als Ersatzkeeper mit Brasilien den WM-Titel. Derzeit Trainer von Zweitligist Fortaleza © Getty Images

PAOLO MALDINI (AC Mailand): Sage und schreibe 25 Jahre spielte Maldini mit Milan in der Serie A - bis heute ist der Abwehrspieler der Akteur mit den meisten Einsätzen (647) in der höchsten italienischen Liga. Einer der besten Abwehrspieler der Geschichte. Flog nur einmal vom Platz - in einem Freundschaftsspiel © Getty Images