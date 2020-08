Beachvolleyball: Clemens Wickler fällt aus, Thole spielt mit Niederländer

Dreisatz-Krimi - so liefen die Beachvolleyball-Halbfinals

Julius Thole muss beim Turnier in Düsseldorf (ab Sa. LIVE im TV auf SPORT1) ohne seinen Partner Clemens Wickler antreten. Ein Niederländer ersetzt den Vizeweltmeister.

Beachvolleyball-Star Julius Thole muss ohne seinen kongenialen Partner Clemens Wickler beim Turnier in Düsseldorf antreten ( Beachvolleyball: "comdirect beach tour" ab Samstag LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM ).

Wickler zog für das Turnier im Rahmen der Road to Timmendorfer Strand zurück und wird am Wochenende durch den niederländischen Ex-Weltmeister (2013) Alexander Brouwer ersetzt.

Brouwer ist für Thole kein Unbekannter, auf dem Weg ins WM-Finale 2019 in Hamburg gewannen die beiden Deutschen im Sechzehntel-Finale gegen den Niederländer und seinen Partner Robert Meeuwsen mit 2:0.

Nach den Frauen baggern und pritschen sich nun auch die Männer wieder durch den Sand. Bei der "Road To Timmendorfer Strand" in Düsseldorf (ab 19 LIVE im TV auf SPORT1 und im Stream) suchen acht Top-Teams den ersten Sieger nach der Coronapause. Dazu kämpfen acht weitere Teams um das begehrte Ticket für die Deutsche Meisterschaft am Timmendorfer Strand © SPORT1-Grafik/Getty Images/Imago

SPORT1 überträgt die Spiele am Samstag- und Sonntagabend live - als TV-Experte ist London-Olympiasieger Julius Brink dabei. Doch wer ist Favorit? Und welche bekannten Namen sind mit von der Partie? SPORT1 zeigt das Starterfeld der Top-8 beim Turnier-Auftakt und die spannendsten Duos beim Kampf um die Tickets zur Deutschen Meisterschaft © SPORT1

THOLE/WICKLER: Seit 2018 stehen Julius Thole und Clemens Wickler zusammen im Sand und können schon einige Erfolge aufweisen. Gleich im ersten Jahr triumphierten sie bei der Deutschen Meisterschaft am Timmendorfer Strand. Ihr bisheriges Highlight feierten sie bei der WM 2019, wo sie sensationell bis ins Finale stürmten und erst dort einem russischen Duo unterlagen. Als Belohnung dafür wurden sie als "Most Improved Team 2019" ausgezeichnet © Imago

EHLERS/FLÜGGEN: Dieses Team besticht durch eine besondere Mischung aus Talent und Erfahrung. Obwohl sie nur vier Jahre trennen, ist Lars Flüggen schon seit 2006 im Beachvolleyball aktiv. Nils Ehlers entschied sich erst 2016 vom Wechsel aus der Halle in den Sand. Bei ihrem ersten gemeinsamen DM-Auftritt 2018 landeten sie auf Rang drei. Mit Platz fünf beim 3-Sterne-Turnier in Kuala Lumpur und einem zweiten Platz beim 4-Sterne-Turnier in Tokio haben sie bewiesen, dass mit ihnen zu rechnen ist © Imago

HEIDRICH/GERSON: Mirco Gerson kommt aus einer Volleyballfamilie. Sowohl sein Vater als auch seine Mutter und Schwester waren bereits am Netz aktiv. 2014 hat er mit dem Medaillengewinn beim GS in Starvanger bereits für Aufsehen gesorgt. Dazu hat er mit Adi Heidrich, dem Bruder von Joana Heidrich, einen Partner an der Seite, der einen der härtesten und spektakulärsten Angriffe der Welt besitzt. Spektakel dürfte bei diesen beiden garantiert sein © SPORT1

PONIEWAZ/PONIEWAZ: Wenn die Deutschen Meister von 2019 auf dem Feld stehen, ist Stimmung garantiert. Das Zwillingspaar steht für Emotion pur im Sand. Aber David und Bennet stehen nicht nur für Action, sie überzeugen auch mit beeindruckender Athletik. Mit ihrer Leidenschaft bringen die Zwillinge auch das Publikum regelmäßig auf Höchsttemperatur © Imago

HARMS/BERGMANN: Seit 2015 sind Philipp-Arne Bergmann und Yannick Harms ein Duo. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Bereits in der ersten gemeinsamen Saison feierten sie ihren ersten Turniersieg auf der deutschen Tour. Den Durchbruch auf nationaler Ebene feierten sie 2017 mit drei Siegen und Platz drei bei der Deutschen Meisterschaft. Nun wollen sie mit ihrem technisch versierten Spielstil auch international für Furore sorgen © Imago

BECKER/SCHRÖDER: Wie sich ein Sieg in Düsseldorf anfühlt, weiß Jonas Schröder. Mit seinem damaligen Partner Jonathan Erdmann setzte er sich 2019 im Finale gegen die Poniewaz-Zwillinge durch. Nun will er diesen Erfolg mit Paul Becker 2020 wiederholen. Dass sie unter ungewohnten Bedingungen gut harmonieren, hat das Duo schon bewiesen. Immerhin haben sie bei der Deutschen Meisterschaft 2018 und 2019 im Snowvolleyball schon triumphiert © Imago

PFRETZSCHNER/SIEVERS: Lukas Pfretzschner ist wahrscheinlich einer der talentiertesten Defensivspieler, der aktuell im deutschen Beachvolleyball unterwegs ist. Dabei steht er mit seinen 20 Jahren noch ganz am Anfang der Karriere. Aber mit seinem EM-Titel bei den U18-Kontinentalwettbewerben (2016) hat er seine Klasse bereits unter Beweis gestellt © Imago

Auch Steven van de Velde hat bereits in jungen Jahren auf sich aufmerksam gemacht. 2011 kürte er sich zum niederländischen U20-Meister. Danach wurde es allerdings ruhiger um ihn. Auf sich aufmerksam machte er eher neben dem Sand © Imago

HÖRL/WINTER: Sven Winter überzeugt durch seine Schnelligkeit und spektakuläre Spielweise. Manchmal ist er aber noch einen Ticken zu ungestüm. Beim Turnier in Düsseldorf muss er allerdings verletzungsbedingt auf seinen angestammten Parter Alex Walkenhorst verzichten © Imago

Julian Hörl muss sich nicht groß umstellen. Auch sein eigentlicher Partner heißt Winter mit Nachnamen. Mit Tobias spielt er seit 2018 und holte bei der österreichischen nationalen Turnierserie Bronze. 2017 wurde er bereits österreichischer Staatsmeister. Mit seinen 1,96 Meter ist er prädestiniert als starker Blockspieler © Imago

SAGSTETTER/SAGSTETTER: Benni Sagstetter ist ein talentierter Zuspieler in der Halle, im Sand wird er auch gern mal zum Zocker. Daher überrascht er an der Seite von Eric Stadie in der Beachliga mit unkonventionellem und spektakulärem Spiel. Im Block besticht er mit seinem guten Timing © Imago

Bei der comdirect beach tour geht er allerdings mit seinem Bruder Jonas an den Start. Der war in der Halle maßgeblich am "Comeback" der Unterhachinger in Liga eins beteiligt. Auch im Sand darf man einiges von ihm erwarten, da die Spielchemie mit seinem Bruder stimmt © Imago

KROHA/SCHLEGEL: Lennart Kroha und Harry Schlegel bilden seit 2017 ein Duo auf der deutschen Tour. 2019 haben sie bereits einen 9. Platz in St. Peter-Ording und einen 13. Platz in Zinnowitz erreicht. Die Aufteilung ist klar, Schlegel ist der Mann am Netz, während Kroha das Feld verteidigt © Imago

KLEIN/SCHNEIDER: Moritz Klein trainiert ab und an mit Walkenhorst/Winter und nimmt dort viel für das eigene Spiel mit. Im Sand überzeugt der 1,93 Meter große Abwehrspieler mit seiner emotionalen Spielweise © Imago

