Jadon Sancho: Manchester United macht BVB bei Mega-Transfer Druck

Manchester United macht in Sachen Jadon Sancho ernst: Im Hintergrund wird am Deal gebastelt, gleichzeitig fahren die "Red Devils" eine bekannte Strategie.

Wie SPORT1 aus England erfuhr, hat Manchester United um Klub-Vize Ed Woodward und Chefverhandler Matt Judge seit Sonntag eine Vermittlergruppe eingesetzt, die im Hintergrund akribisch am Mega-Angebot für den wertvollsten Bundesligaspieler (Marktwert 117 Mio. Euro) bastelt.

Kein schlechtes Omen für den BVB, schließlich haben die Schwarz-Gelben mit Lichtsteiner in der Vergangenheit bereits erfolgreich zusammengearbeitet. Der Schweizer hat nicht nur gute Kontakte zu BVB-Sportchef Michael Zorc und nach England, er vermittelte für Dortmund bereits bei den Mammut-Transfers von Ousmane Dembélé zum FC Barcelona (148 Mio.) und Pierre-Emerick Aubameyang zum FC Arsenal (64 Mio.).

United greift auch beim BVB zum Druckmittel

Trotzdem melden mehrere Medien in England, United hätte sogar "angedroht", aus den Verhandlungen auszusteigen, sollte Dortmund nicht von seiner "unrealistischen" Forderung abrücken.

Das berichtet unter anderem die Daily Mail unter Berufung auf United-Quellen, die das am Dienstag erklärt hätten. Beide Seiten seien demnach "weit auseinander" in ihrer Einschätzung, was Sancho wert ist.