Handball-Bundesliga: Saisonstart der HBL weiterhin mit Zuschauern geplant

Die mögliche Zuschauerkapazität an den Standorten hänge von unterschiedlichen Faktoren wie den Gegebenheiten in den Hallen und den Zu- und Abwegen ab. "Auch die unterschiedlichen Lüftungssysteme in den Arenen spielen beispielsweise eine Rolle", erklärt Bohmann. Für den offiziellen Saisonauftakt, den Supercup am 26. September in Düsseldorf, plant die Liga aktuell mit 6000 Zuschauern.