Premier League: Fulham zurück im Oberhaus - der etwas andere Klub

Der FC Fulham ist zurück in der Premier League. Die Cottagers sind kein gewöhnlicher Klub, das zeigt auch ein Blick auf Besitzer Shahid Khan.

Ein geplanter Geniestreich bringt den FC Fulham zurück in die Premier League.

Mit einem direkt ins kurze Eck verwandelten Freistoß aus 35 Metern in der 105. Minute des Playoff-Finales gegen den FC Brentford ließ Joe Bryan die Cottagers im leeren Wembleystadion ausrasten. Es sah wie ein spontaner Einfall des Linksverteidigers aus – doch das war es nicht.

Auch der zweite Treffer war alles andere als ein Zufallsprodukt. Bryan zog von links in den Strafraum des Gegners und bediente Stürmer Aleksandar Mitrovic, der dem Zuspieler direkt wieder den Ball in den Lauf servierte. Bryan behielt einen kühlen Kopf und stellte die Weichen endgültig auf Sieg. Der Anschlusstreffer von Henrik Dalsgaard zum 2:1 aus Fulham-Sicht war nur noch Ergebniskorrektur. Somit ist Fulham nach einem Jahr Abstinenz zurück im englischen Oberhaus.

Doppelpacker Ryan als Matchwinner

Dass ausgerechnet Ryan mit einem Doppelpack zum Matchwinner wird, war dann allerdings doch überraschend. Dem 26-Jährigen gelang in der abgelaufenen Spielzeit der Championship nur ein Treffer für Fulham, überhaupt verbuchte er durch den Doppelpack gegen Brentford erst die Treffer drei und vier in 78 Spielen für den künftigen Erstligisten.

Das Amt des Torschützen ist normalerweise Aleksandar Mitrovic vorbehalten. Der Serbe gewann in der regulären Saison mit 26 Treffern die Torjägerkanone, in den entscheidenden Spielen musste die Elf von Scott dann allerdings größtenteils ohne den 25-Jährigen auskommen, in den Halbfinals gegen Cardiff City fiel er verletzt aus, die Cottagers zitterten sich ohne ihn gegen Cardiff City ins Endspiel.