Formel 1: Ross Brawn lobt Charles Leclerc für Ferrari-Leistungen

Charles Leclerc fährt trotz unterlegenem Auto in Silverstone erneut aufs Podest. Formel-1-Sportchef Ross Brawn lobt den Ferrari-Piloten daraufhin als "außergewöhnlich".

Ferrari präsentiert sich in der Formel 1 derzeit so schlecht wie seit Jahren nicht, dennoch hat die Scuderia in dieser Saison bereits zwei Podestplätze eingefahren.