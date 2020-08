Triathlon: Sebastian Kienle kritisiert Fan-Rückkehr in Bundesliga

Fan-Rückkehr in die Bundesliga: Das ist der Plan der DFL

Sebastian Kienle hält die geplante Rückkehr von Fans in der Bundesliga für kritisch. Der frühere Ironman-Weltmeister befürchtet, es werde mit "zweierlei Maß gemessen."

Der frühere Ironman-Weltmeister Sebastian Kienle sieht eine mögliche Rückkehr von Zuschauern in die Stadien der Bundesliga äußerst kritisch. Seiner Ansicht nach habe der Fußball während der Coronakrise bislang noch keine Sonderrolle beansprucht, doch mit der Zulassung von Fans würde der am weitesten verbreitete Sport in Deutschland genau dieses Klischee erfüllen.