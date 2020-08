Snooker-WM: Ronnie O'Sullivan vergleicht sich mit Prinz William

"Von mir wurde seit meinem zehnten oder elften Lebensjahr erwartet, eines Tages Champion zu werden", sagte der 44-Jährige der BBC : "In vielerlei Hinsicht ist es so, als würde Prinz William eines Tages König werden."

Derzeit spielt O'Sullivan bei der Weltmeisterschaft in Sheffield um seinen sechsten WM-Titel. Nach seinem Auftaktsieg in Rekordzeit trifft "The Rocket" in der zweiten Runde auf den Chinesen Ding Junhui (33).