FC Fulham steigt in Premier League auf - Brentford nach Freistoß geschlagen

Der FC Fulham gewinnt das "lukrativste Spiel des Fußballs" und ist zurück in der Premier League.

Die "Cottagers" setzten sich im finalen Playoff-Spiel der zweiten englischen Liga mit 2:1 gegen den FC Brentford durch. Die Entscheidung fiel nach einem über 90 Minuten lang torlosen Duell im Wembley-Stadion erst in der Verlängerung.

In der 105. Spielminute gelang Fulhams Linksverteidiger Joe Bryan der vorentscheidende Treffer, der vor allem Brentfords Torhüter David Raya noch lange verfolgen dürfte. Bryan trat aus einer Entfernung von gut 35 Metern zum Freistoß an, alle rechneten mit einer Hereingabe. So auch Raya, der sich fast fünf Meter vor seinem Tor positioniert hatte.