Jürgen Klopp unterschreibt offenbar Werbe-Deal mit adidas - Liverpool bei Nike

Die Stars von heute lassen sich für ihre Glanztaten auf dem Platz fürstlich entlohnen. Von ihren Klubs, aber auch von diversen Werbepartnern und Sponsoren. So ist es bei den meisten Kickern üblich, mit einem Sportartikel-Hersteller einen Deal einzugehen, in dessen Schuhen sie dann auflaufen.

Eine offizielle Verkündung steht zwar noch aus, solle aber in Kürze erfolgen. Brisant: Liverpools Ausrüster ist seit kurzem adidas-Konkurrent Nike. Der Sportartikel-Gigant aus den USA wird den Reds in Zukunft jährlich rund 70 Millionen Pfund bezahlen. Es wäre also durchaus kurios, wenn ausgerechnet Klopp als Vater des Erfolges künftig in adidas-Schuhen an der Seitenlinie stehen sollte.