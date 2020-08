Ski Alpin: Rosi Mittermaier wird 70 Jahre alt - Felix Neureuther will feiern

Rosi Mittermaier holte bei den Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck zwei Goldmedaillen © Imago

Am Mittwoch wird "Gold-Rosi" Mittermaier 70 Jahre alt. Feiern mag sie nicht - anders als Sohn Felix Neureuther. In ihrem Leben waren ihr andere Dinge wichtiger.

Rosi Mittermaier, seit den unvergesslichen Tagen bei den Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck auf ewig die "Gold-Rosi", sitzt auf ihrer Terrasse mit dem herrlichen Blick hinüber zur Zugspitze und schüttelt verständnislos den Kopf. "Ich weiß nicht", sagt sie dann, "warum jeden Menschen dieser Geburtstag interessiert, das ist ja furchtbar."

Rosa Katharina Mittermaier, seit 1980 verheiratete Neureuther, wird an diesem Mittwoch 70 Jahre alt. Ein Tag wie jeder andere für sie, nicht für Freunde - oder ihren Sohn.

"Der Felix" sei ja auch so einer. "Da müssen wir was feiern", habe der betont, "aber da habe ich gesagt: wieso? Wir sehen uns doch eh jeden Tag." Stimmt: Felix Neureuther wohnt nebenan, und hinten beim Küchenausgang der Mutter stehen seine Müslischalen.

Für Felix Neureuther ist es der Winter 2013/2014 turbulent. Viele Siege, viele Rekorde, aber gleichzeitig auch zahlreiche Enttäuschungen und Rückschläge. Nun droht wegen Rückenproblemen sogar das Karriereaus. SPORT1 blickt auf Neureuthers Laufbahn zurück © Getty Images

Als er vor der vergangenen Saison mit Spezl Bastian Schweinsteiger im gleichen Zimmer liegt, kann er über seine Verletzung noch Späße reißen. Im Sommer lässt er sich am Sprunggelenk operieren (Copyright: Facebook/Felix Neureuther) © facebook

Die Verletzung zieht sich hin. Während seine Teamkollegen bereits im Schnee zahlreiche Trainingslager absolvieren, dauert es bei Neureuther bis Mitte September erste Schwünge in den Schnee setzen kann © imago

Auch diesmal ist der Saisonstart wieder in Gefahr. Neureuther muss aufgrund starker Rückenschmerzen eine mehrwöchige Trainingspause einlegen - und vielleicht sogar die Karriere beenden © Getty Images

Die Pechstähne aus der vergangenen Saison scheint sich fortzusetzen. Da zieht er sich bei einem Trainingssturz eine Daumenverletzung und eine Rückenprellung zu. Immerhin kann er sportlich Positives vermelden: In Beaver Creek fährt er erstmals in dem Winter in die Punkte (Copyright: Facebook/Felix Neureuther) © facebook

Mit dem Jahrwechsel scheint sich alles zum Guten zu wenden. Der 29-Jährige startet eine beeindruckende Serie - beginnend mit dem Sieg beim Slalom in Bormio. Es folgen die Klassiker in Adelboden, Wengen, Kitzbühel und Schladming © Getty Images

Nach dem Sieg in Bormio folgt der erste Triumph eines Deutschen im Riesenslalom seit 30 Jahren Beim Klassiker in Adelboden katapultiert sich Neureuther mit einem furiosen zweiten Lauf von Rang sieben noch auf das oberste Podest © Getty Images

Eine Woche später steht Wengen auf dem Programm. Mit Platz zwei setzt er seine Podestserie fort, die er bis zur Generalprobe für die Olympischen Spiele in Sotschi anhält © Getty Images

Darunter fällt auch sein zweiter Sieg am Ganslernhang in Kitzbühel. Neureuther schwingt sich immer mehr zum absoluten Topfavoriten für Olympisches Gold in Sotschi auf © Getty Images

Sein erster Sieg im Slalom auf dem Ganslerhang gelingt ihm 2010. Im Jahr 2014 schwingt Neureuther sich zum Favoriten für Olympisches Gold in Sotschi auf © Getty Images

Dann der Schock: Autounfall. Bei der Anreise nach Sotschi knallt er aufgrund von Blitzeis in die Leitplanken und zieht sich ein Schleudertrauma und Rückenprellungen zu. Lange Zeit ist sein Einsatz bei den Olympischen Rennen gefährdet (Copyright: Facebook/Felix Neureuther) © facebook

Den Riesenslalom von Sotschi mit Platz acht nimmt er als Vorbereitung für den Slalom - doch auch der endet mit einer großen Enttäuschung. Nach Platz sieben im ersten Lauf scheidet er im zweiten Aus. Ohne die so sehnlichst angepeilte Olympische Medaille muss er abreisen © Getty Images

Schon bei der Heim-Weltmeisterschaft in Garmisch-Partenkirchen erleidet Neureuther eine große Enttäuschung, als er im Slalom ausscheidet, auf den er jahrelang hingefiebert hat © Getty Images

Doch zwei Jahre später bei der WM in Schladming holt er mit Silber die ersehnte Medaille © Getty Images

Und auch die Enttäuschung über das Ausscheiden in Sotschi ist schnell verarbeitet. In Kranjska Gora fährt er wieder ganz oben auf das Podest - vor Fritz Dopfer. Erstmals stehen damit in einem Weltcup-Rennen zwei Deutsche auf den Plätzen eins und zwei auf dem Stockerl © Getty Images

Und als kleines "Zuckerl" gibt es das Rote Trikot des Weltcup-Führenden obendrauf. Mit fünf Punkten Vorsprung geht er in den letzten Slalom der Saison. Die kleine Kristallkugel ist zum Greifen nahe - er muss nur vor Hirscher ins Ziel kommen (Copyright: Facebook/Felix Neureuther) © facebook

Doch daraus wird nichts. Der Österreicher gewinnt das letzte Rennen in Lenzerheide. Neureuther bleibt nur Platz zwei in der Tages- und der Gesamtwertung. Die Enttäuschung ist riesig © Getty Images