FC Bayern: Joshua Zirkzee von A-Liste im Kader der Champions League gestrichen

Joshua Zirkzee erzielte in dieser Saison vier Bundesliga-Tore © Imago

Die UEFA gibt die Wechsel in den endgültigen Aufgeboten bekannt: Joshua Zirkzee ist überraschenderweise nicht Teil der A-Liste für die Fortsetzung der Champions League.

Ein Spieler darf auf diese Liste gesetzt werden, wenn er am oder nach dem 1. Januar 1998 geboren wurde und zwischen seinem 15. Geburtstag und dem Zeitpunkt seiner Registrierung bei der UEFA während zwei aufeinanderfolgenden Jahren für den betreffenden Verein spielberechtigt war. Vereine setzen ihre Spieler wenn möglich gerne auf die B-Liste, weil sie so insgesamt mehr einsatzberechtigte Profis in der Königsklasse zur Verfügung haben.