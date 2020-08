Alexander Schwolow wechselt zu Hertha BSC und nicht zum FC Schalke 04

Hertha BSC sichert sich die Dienste des Torwarts. Das gab der Hauptstadtklub am Dienstagnachmittag bekannt. Hertha soll acht Millionen Euro an den SC Freiburg überweisen, berichtet der kicker .

Schwolow dürfte Jarstein beerben

Man habe einen Torhüter verpflichten können, "der genau in unser Anforderungsprofil passt. Er ist mit seinen 28 Jahren erfahren und hat in den vergangenen Jahren gezeigt, auf welchem Niveau er in der Bundesliga spielen kann", sagte Hertha-Geschäftsführer Michael Preetz: "Dazu passt er als Typ sehr gut in unseren Kader."