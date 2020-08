Hamburg Towers holen Hans Brase von MHP Riesen Ludwigsburg

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers holt Forward Hans Brase von Vizemeister MHP Riesen Ludwigsburg in die Hansestadt.

Das teilte der Verein am Dienstag mit. Der 26 Jahre alte Deutsch-Amerikaner hatte in der vergangenen Saison im Schnitt 3,5 Punkte und 1,7 Rebounds gesammelt. "Er ist ein Spieler, der immer das Beste fürs Team erreichen will und hart arbeitet", sagte Trainer Pedro Calles.