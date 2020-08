Moritz Seider kehrt auf Leihbasis von Detroit nach Mannheim zurück

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) plant ihren Saisonstart am 13. November. Wann die NHL in die nächste Spielzeit geht, ist wegen stark gestiegener Corona-Infektionen in den USA noch offen. Weil derzeit in "Blasen" in Edmonton und Toronto die Saison 2019/20 abgeschlossen wird, ist frühestens Anfang Dezember mit einem Wiederbeginn zu rechnen. Zuletzt deutete viel auf einen Start erst im neuen Jahr hin.