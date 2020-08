Torhüter-Legende Iker Casillas beendet Karriere

Der viermalige Welttorhüter geht mit den Bayern also weiter auf Titeljagd. Der inzwischen 34-Jährige räumte mit den Münchenern unter anderem 2013 das Triple ab. Mit der deutschen Nationalmannschaft wurde er 2014 Weltmeister und erhielt die Auszeichnung "bester Torhüter des Turniers" © Getty Images

PLATZ 20 - SERGIO GOYCOCHEA (Argentinien): Sein Stern ging bei der WM 1990 auf. Weil sich der argentinische Stammkeeper Nery Pumpido verletzte, rückte Goycochea zum zweiten Gruppenspiel zwischen die Pfosten und untermauerte in der Folge seinen Ruf als gefürchteter Elfmeterkiller © Getty Images

Im Viertelfinale gegen Jugoslawien und im Halbfinale gegen Gastgeber Italien parierte er im Elfmeterschießen je zwei Versuche. Dass Lothar Matthäus den Strafstoß im Endspiel Andreas Brehme überließ, mag auch an Goycochea gelegen haben. Gewann mit Argentinien in der Folge 1991 und 1993 die Copa América und 1992 den Confed Cup © Getty Images

PLATZ 19 - PETR CECH (Tschechien): 16 Sekunden war das Spiel des FC Chelsea gegen den FC Reading am 14. Oktober 2006 alt, als das Knie von Readings Stephen Hunt an Cechs Kopf prallte. Der Schlussmann erlitt dabei einen Schädelbasisbruch und spielte in der Folge nur noch mit einem Kunststoffhelm © Getty Images