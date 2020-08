FC Bayern: Was bei David Alaba für eine Verlängerung spricht

Alaba und Thiago weg? So könnte Bayerns Plan aussehen

Da Alaba-Agent Pini Zahavi und die FCB-Bosse um Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Vorstands-Boss Karl-Heinz Rummenigge in Lissabon mit vor Ort sein werden, ist nun ein Treffen im Rahmen des Endrunden-Turniers der Königsklasse geplant.

Alaba-Showdown in Lissabon!

Alaba hat Karriereende beim FC Bayern als Ziel

Die Ausgangssituation ist klar: Die Münchner wollen mit dem Bayern-Star über 2021 hinaus langfristig verlängern. Alaba zögert aber noch mit einer Vertragsunterschrift. Eine Entscheidung könnte noch in diesem Monat fallen.

Für eine Vertragsverlängerung des 28 Jahre alten Eigengewächses spricht vor allem, dass Alaba insgeheim, wie von SPORT1 exklusiv berichtet , ein Karriereende bei den Münchnern zum Ziel hat – und sein Berater Zahavi dies den Bayern-Bossen bei einem Treffen in München sogar persönlich mitgeteilt hat. Allerdings nur unter der Voraussetzung einer marktgerechten Entlohnung.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist sein neu gewonnener Stellenwert. Alaba hat sich im Laufe dieser Saison vom zuverlässigen Linksverteidiger zum Abwehrboss in der Innenverteidigung entwickelt. Unter Cheftrainer Hansi Flick ist er zudem ein wichtiges Mitglied des Mannschaftsrats.

Der "weltbeste Innenverteidiger" neben Sergio Ramos

Alabas Wahrnehmung in der Öffentlichkeit hat sich dadurch merklich verbessert. Nicht zuletzt, weil ihn Rummenigge und vor allem Flick in den vergangenen Wochen mehrmals öffentlich mit Lob überschüttet haben. Alaba weiß, dass er als neuer Innenverteidiger in Europa innerhalb kürzester Zeit für Aufsehen gesorgt hat.