Europa League: Shakhtar Donetsk - VfL Wolfsburg Live im TV Stream und Ticker

Fast fünf Monate ist der letzte Auftritt der Wolfsburger in der Europa League nun her. Das Achtelfinal-Hinspiel im März gegen Donetsk wurde bereits ohne Zuschauer ausgetragen und die Niedersachsen mussten sich zu Hause mit 1:2 geschlagen geben.

Inter-Zoff hinter den Kulissen

So richtig ruhig ist es in Mailand aber nicht. Noch am vergangenen Wochenende wütete Inter-Coach Antonio Conte gegen fehlende Rückendeckung vom Verein : "Es gab völlig unbegründete Angriffe gegen Inter und gegen mich. Und dabei gab es kaum Unterstützung des Vereins."

Getafe in schlechter Form

Die Spanier aus Getafe hingegen sind so gar nicht in Form. Sie gehören zu den Verlieren des Liga-Restarts in Spanien. Waren sie noch vor der Corona-Krise auf Kurs für die Championsleague, verspielten sie in den letzten Spieltagen sogar noch die Europa League.