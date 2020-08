Hearthstone: Patch 18.0 ebnet den Weg für das neueste Addon

Patch 18.0 bringt in erster Linie Änderungen am Schlachtfeldmodus © Blizzard Entertainment

Die neueste Hearthstone Erweiterung kommt am 6. August, davor bringt Blizzard einige Spielverbesserungen und Updates für den hauseigenen Autochess-Modus. Außerdem ist mittlerweile der neueste Patch auf die Server gespielt, so dass man zum Launch der Erweiterung ohne Serverprobleme und Wartezeiten direkt loslegen kann, so zumindest soweit der Plan.