Werder Bremen: Max Kruse vor Rückkehr in die Bundesliga

Max Kruse steht unmittelbar vor einem Wechsel zurück in die Bundesliga. Das hat der 32-Jährige selbst verkündet. Bremen wird als möglicher Abnehmer gehandelt.

Eine Bundesliga-Rückkehr von Max Kruse ist mittlerweile sicher, dass ließ der Ex-Bremer in den vergangenen Tagen auf Instagram verlauten.

"Wir sehen uns auf jeden Fall in der Bundesliga wieder", erklärte er am Sonntagabend in einem Video auf der sozialen Plattform.