Borussia Mönchengladbach: Thuram fehlt bei Trainingsauftakt, Wolf dabei

Borussia Mönchengladbach startete am Dienstag in die Vorbereitung © twitter.com/hotrott

Borussia Mönchengladbach startet mit einem Neuzugang in die Vorbereitung auf die neue Saison. Ein Leistungsträger wird noch lange fehlen.

Borussia Mönchengladbach hat am Dienstag den Trainingsauftakt zur neuen Saison bestritten.

300 Zuschauer verfolgten die erste Einheit von Trainer Marco Rose, die um 11 Uhr begann. Die entsprechende Anzahl an Freikarten hatte die Borussia im Vorfeld vergeben.

Thuram fehlt nach Operation

Der Franzose hatte in der vergangenen Saison in 31 Partien zehn Tore erzielt und acht Treffer vorbereitet, ehe er sich im Duell mit dem FC Bayern in der Anfangsphase verletzte.