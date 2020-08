Joshiko Saibou bei Corona-Protest-Demo - DBB und Bonn reagieren

Joshiko Saibou verpasste den Sprung in den WM-Kader 2019 © Imago

Basketball-Nationalspieler Joshiko Saibou besucht mit Weitsprung-Freundin Alexandra Wester die Corona-Protest-Demo in Berlin. Der DBB reagiert.

Nationalspieler Joshiko Saibou hat nach seiner Teilnahme an der Großdemonstration gegen die Anti-Coronamaßnahmen vom Deutschen Basketball Bund (DBB) keine Konsequenzen zu erwarten.

"Wir als Verband distanzieren uns davon", sagte DBB-Präsident Ingo Weiss dem SID am Dienstag: "Wir akzeptieren aber auch, dass unser Nationalspieler Joshiko Saibou eine andere Meinung hat."

Am vergangenen Wochenende hatte Saibou, Spieler bei Bundesligist Telekom Baskets Bonn, mit seiner Freundin, der Weitspringerin Alexandra Wester, an der Protestaktion in Berlin teilgenommen. Unter die rund 17.000 Teilnehmer hatten sich auch rechtsgerichtete Gruppierungen sowie Verschwörungstheoretiker gemischt.