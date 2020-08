easycredit BBL: Hawkins attackiert Crailsheim-Boss Romig - kein Gehalt?

Das Duell zwischen der deutschen Nummer 1 Alexander Zverev und der Schweizer Tennis-Ikone Roger Federer stellt einen neuen Zuschauer-Rekord im Tennis auf. Sportarten. 42.517 Fans sahen am Samstag den Schaukampf des Duos in der Stierkampf-Arena von Mexiko-Stadt © Getty Images

Aber nicht nur im Tennis werden Zuschauerrekorde aufgestellt. Auch in anderen Sportarten strömen die Fans in Scharen in die Stadien. Ein Anlass, mal einen Blick auf andere Zuschauerzahlen im Sport zu werfen. SPORT1 präsentiert das Ranking der Zuschauer-Rekorde in den ausgewählten ©

PLATZ 13 - TENNIS: Das Show-Match zwischen Alexander Zverev und Roger Federer zieht am 23. November 2019 genau 42.517 Tennis-Fans in die Stierkampf-Arena in Mexiko-Stadt. Der Rekord könnte aber schon bald gebrochen werden. Im Februar 2020 planen Federer und die aktuelle Nummer 1, Rafael Nadal, ein Show-Match in Kapstadt (Fassungsvermögen: 55.000) zu spielen © Getty Images

PLATZ 12 - HANDBALL: Der Tag des Handballs wird am 6. September 2014 in der Frankfurter Commerzbank-Arena veranstaltet. Zum Spiel der Rhein-Neckar Löwen gegen den mittlerweile zwangsabgestiegenen HSV Hamburg kommen 44.189 Zuschauer, die einen 28:26 Sieg der Löwen zu sehen bekommen © Getty Images

PLATZ 11 - RUGBY: Wir springen in den hohen fünfstelligen Bereich. Am 21. August 2010 duellieren sich Südafrika und Neuseeland - kurz nach der Fußball-Weltmeisterschaft - im Final-Stadion in Johannesburg vor einer stattlichen Kulisse von 90.000 Zuschauern. Neuseeland entscheidet das Spiel mit 28:22 für sich © Getty Images

PLATZ 10 - CRICKET: Cricket ist besonders in Ländern des "Commonwealth" sehr beliebt. In der "Ashes-Series", in der England und Australien in jeweils fünf Duellen zwei Mal in vier Jahren aufeinandertreffen, kommt es im Dezember 2013 zu einem Duell, welches mit 91.092 Zuschauern im Melbourne Cricket Ground das meistbesuchte Spiel aller Zeiten wird. Die Serie gewinnt Australien übrigens mit 5-0 © Getty Images

PLATZ 9 - VOLLEYBALL: Ja sie sehen richtig, das Maracana, National- und Fußball-Kultstadion Brasiliens. Im Jahr 1983 findet hier das Volleyballspiel zwischen dem amtierenden Welt- und Vizeweltmeister Sowjetunion und Brasilien statt. Die Brasilianer machen die Finalniederlage mit einem 3:1 Sieg (14-16, 16-14, 15-7, 15-10) vor 95.000 Zuschauern wieder wett © Getty Images

PLATZ 8 - BIATHLON: Das Weltcup-Wochenende vom 6.-8. Februar 2015 stellt in der Biathlon-Szene einen Weltrekord auf. An den drei Wettkampftagen kommen rund 104.000 Zuschauer an die Strecke. An jenem Wochenende gelingt der späteren Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier der erste Sieg (Sprint) und damit der Startschuss in eine erfolgreichen Karriere, die sie dieses Jahr beendete © Getty Images

PLATZ 7 - EISHOCKEY: Gehört in den USA und Kanada zu den populärsten Sportarten. Wenig überraschend daher, dass das besucherstärkste Spiel in den Vereinigten Staaten stattgefunden hat - im Michigan Stadium. 105.491 Zuschauer sehen beim NHL Winter Classic am 1. Januar 2014 einen 3:2 Sieg der Toronto Maple Leafs gegen die Detroit Red Wings © Getty Images

PLATZ 6 - BASKETBALL: Die Elite des Sports misst sich am 14. Februar 2010 im 59. All-Star-Game der NBA im Football-Stadion der Dallas Cowboys. Dieses ist mit 108.713 belegten Plätzen restlos ausverkauft. An jenem Abend wird Miami Heat-Superstar Dwayne Wade mit 28 Punkten zum Most Valuable Player (MVP) gewählt - seine Eastern-Conference gewinnt das Spiel mit 141:139 © Getty Images

PLATZ 5 - BASEBALL: Dass nicht nur Pflichtspiele ein echtes Highlight werden können, zeigt das Freundschaftsspiel der Los Angeles Dodgers gegen die Boston Red Sox am 29.März 2008 im Memorial Stadium. 115.300 sehen sich das Spiel der beiden Top-Clubs an © Getty Images

PLATZ 4 - AMERICAN FOOTBALL: Der College-Sport ist in den USA extrem beliebt und zieht bei vielen Spielen mehr Zuschauer in die Stadien als - in dem Fall - die höchste Spielklasse des Landes (NFL). So geschehen am 10. September 2016 beim Spiel der Tennessee Volunteers gegen die Virginia Tech Hokies am Bristol Motor Speedway. Das "Stadion" erfüllt eigentlich den Zweck einer Rennstrecke, verwandelt sich aber für dieses Weltrekord-Spiel zu einem Football-Stadion © Getty Images

PLATZ 3 - BOXEN: Der Boxsport hat schon viele legendäre "Schlachten" erlebt, wie den Kampf "Rumble in the Jungle" zwischen den Schwergewichts-Ikonen George Foreman und Muhammad Ali im Jahr 1974. Bis heute gilt er als der beste Boxkampf aller Zeiten © Getty Images

Der größte Zuschauermagnet ist bis heute allerdings der WBA-Titelkampf im Mittelgewicht zwischen Dimitri Tschudinow und Jorge Navarro im Dezember 2013 in Wolgograd, Russland. Der Kampf fand während eines Motorrad-Festivals statt. Den Sieg Tschudinows sehen an diesem Tag rund 170.000 Zuschauer ©

PLATZ 2 - FUSSBALL: Am 16. Juli 1950 kommt es zum bis heute meistbesuchten Fußballspiel aller Zeiten, als im berühmtesten Stadion Südamerikas, dem Maracana, das WM-Finale der rivalisierenden Länder Brasilien und Uruguay stattfindet © Imago

Offiziell sind es 173.850 Zuschauer, die das Spiel an der historischen Spielstätte verfolgen. Inoffiziell sollen es bis zu 220.000 in der Spitze gewesen sein. Brasilien verliert das Finale völlig überraschend mit 1:2, welches als "Maracanaco" ("Schock von Maracana") in die Geschichte eingeht © Getty Images

PLATZ 1 - FORMEL 1: Das meistbesuchte Sportereignis aller Zeiten ist der Grand Prix in Indianapolis, USA im Jahr 2000. 250.000 Zuschauer sind beim ersten Formel 1 Rennen in den USA zu Gast. Sie sehen einen Sieger, der nach wie vor der erfolgreichste Rennfahrer aller Zeiten ist... © Getty Images