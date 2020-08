MLB: St. Louis Cardinals müssen Tigers-Serie absagen wegen Corona

In der MLB wird die Luft angesichts zunehmender Coronafälle immer dünner.

Wann und wie die acht ausgefallenen Begegnungen der Cardinals in der ohnehin knappen und auf 60 Spiele verkürzten Saison nachgeholt werden können, ist offen.

Die Cardinals befinden sich laut Liga-Angaben in Milwaukee in Quarantäne und werden täglich getestet, am Samstag sollen sie mit einem Heimspiel gegen die Chicago Cubs wieder eingreifen.