Tennis: WTA Comeback in Palermo mit Laura Siegemund LIVE im TV und Stream

Laura Siegemund und die WTA melden sich nach der Corona-Unterbrechung zurück. Auch Spielerinnen aus den Top 20 sind bei dem Turnier in Palermo am Start.

Nach langer Pause kehrt die Weltelite im Frauen-Tennis beim WTA-Turnier in Palermo auf den Platz zurück und SPORT1+ ist ab Donnerstag live dabei.

SPORT1+ steigt mit dem Achtelfinale am Donnerstag LIVE ab 16 Uhr in das Turnier ein, das Finale ist dann am Sonntag, 9. August, live ab 19.30 Uhr zu sehen.