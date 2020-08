NBA: Kyle Lowry überholt Michael Jordan bei Raptors-Sieg gegen Heat

Kyle Lowry feiert mit Titelverteidiger Toronto den nächsten Sieg in der Bubble. Dabei überflügelt der Guard sogar den großen Michael Jordan in einer Bestenliste.

Kyle Lowry hat beim 107:103-Erfolg seiner Toronto Raptors gegen die Miami Heat in der "Bubble" von Orlando einen besonderen Meilenstein erreicht.

Der Point Guard des NBA-Titelverteidigers verbesserte sich mit nun 5.634 Assists auf Rang 45, dies allein ist nun an sich nicht außergewöhnlich - schließlich wird im US-Sport so ziemlich jede Aktion in irgendeiner Statistik erfasst.