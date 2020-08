Formel 1, Mercedes: Absage an Vettel? Wolff steht zu Hamilton & Bottas

Nach der Bekanntgabe, dass Ferrari und der Deutsche am Ende der Saison getrennte Wege gehen, machten Gerüchte um ein Engagement bei Mercedes die Runde.

...noch Kevin Magnussen die Sicherheit, ob sie auch in der nächsten Saison noch für den Rennstall an den Start gehen werden © Getty Images

... und der Franzose Pierre Gasly am Steuer der beiden Boliden. Ihr Vertrag wurde aber noch nicht verlängert © Getty Images

An seiner Seite fährt Esteban Ocon. Der Franzose kam vor der Saison 2020 als Ersatz für NIco Hülkenberg. Zuvor war er Ersatzfahrer bei Mercedes © Getty Images

RENAULT: Es war das große Überraschungs-Comeback! Fernando Alonso kehrt in die Formel 1 zurück. In der Saison 2021 fährt er wieder für Renault © Getty Images

RACING POINT, ab 2021 ASTON MARTIN: Die rosa Flitzer bekommen in der nächsten Saison einen neuen Namen - und vielleicht auch einen neuen Fahrer. Denn die Gerüchte verdichten sich, dass Sebastian Vettel (r.) Sergio Perez ersetzen wird. Der Vertrag des Mexikaners für 2021 kann angeblich noch im Juli gekündigt werden © Getty Images

RED BULL: Auch bei Red Bull ist die Sache klar. Max Verstappen ist sowieso langfristig als Fahrer Nummer eins an den Rennstall gebunden © Getty Images

FERRARI: Ende des vergangenen Jahres hat die Scuderia Nägel mit Köpfen gemacht und Charles Leclerc bis 2024 an sich gebunden. Der Monegasse ist der Mann der Zukunft bei Ferrari - auch wenn bei der aktuellen Stärke des Autos der WM-Titel weit entfernt ist © Getty Images

Das ist auch bei Valtteri Bottas der Fall, der den Saisonauftakt in Spielberg gewann. "Wir bleiben bei unseren zwei Jungs", sagte Daimler-Konzernchef Ola Källenius jüngst bei "Sky" © Getty Images

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff hat diesen Träumereien nun endgültig einen Riegel vorgeschoben und sich explizit zu seinen beiden Fahrern bekannt. "Wir werden die Hochzeit bald bekanntgeben. Mercedes, mich selbst, Lewis und Valtteri. Im Grunde genommen ist es ein Vierer, den wir da haben. Das ist es, was wir gern tun würden. Es gibt keinen Grund, uns schon aufzulösen", sagte der 48-Jährige in Silverstone.

Wolff bekennt sich zu Mercedes

Wolff macht sich in Sachen Hamilton-Unterschrift aber wenig Sorgen. "Weil wir einander vertrauen und seit sieben Jahren im Grunde genommen den gleichen Vertrag haben. Den müssen wir nur aus der Schublade holen und nachlesen, was drinsteht. Letztendlich geht es um die kommerziellen Bedingungen. Aber da sind wir uns immer rasch einig geworden. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen", so der Motorsportchef.