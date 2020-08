Premier League: FC Brentford peilt gegen Fulham erstmaligen Aufstieg an

Einer dieser beiden Klubs wird an diesem Dienstag im Londoner Wembley-Stadion den großen Jackpot knacken und im 200-Millionen-Euro-Endspiel nach den beiden Direktaufsteigern Leeds United und West Bromwich Albion den Sprung in die Premier League schaffen ( Playoff-Finale: FC Brentford - FC Fulham ab 20.45 Uhr im LIVETICKER ).

Mit schnellem Offensivfußball sorgte Brentford in der regulären Saison für Furore und war mit 80 Treffern die Tormaschine der Championship. Das Offensivtrio Ollie Watkins (26 Tore), Said Benrahma (17 Tore) und Bryan Mbeumo (15 Tore) ist nicht umsonst das Prunkstück des Klubs.

Brentford schaltet Swansea aus

So mussten die Londoner in den Playoffs ran und setzten sich im Halbfinale gegen Swansea City durch. Zu anderen Zeiten wäre im Anschluss das Guinness in den Pubs des Griffin Park in Strömen geflossen. Schließlich ist das Stadion des englischen Zweitligisten FC Brentford auf der ganzen Insel wegen seiner vier Kneipen in jeder Ecke der Arena bekannt.