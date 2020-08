Aufstieg in La Liga: Fuenlabrada bekommt Nachholspiel gegen La Coruna

Die kuriose Saga um den Aufstieg in Spanien La Liga erfährt einen neuen Höhepunkt. Das abgesagte Duell zwischen Fuenlabrada und La Coruna soll jetzt doch gespielt werden.

Das vom Coronavirus verursachte Chaos in Spaniens zweithöchster Fußball-Liga steuert einem neuen Höhepunkt entgegen.

Die Liga hat das am 20. Juli wenige Minuten vor dem Anpfiff abgesagte Match des letzten Spieltags zwischen Ex-Meister Deportivo La Coruna und CF Fuenlabrada kurzfristig für Mittwoch neu angesetzt.

Für Fuenlabrada, das in der Folge auf 28 Coronafälle kam, ist das Nachholspiel von entscheidender Bedeutung, da der Klub noch Chancen auf die Teilnahme an der Playoff-Runde hat, in welcher der dritte Aufsteiger ermittelt werden soll.