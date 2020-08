Andreas Mies & Jana Azizi wohl liiert - Zverev irritiert mit Kommentar

French-Open-Sieger Andreas Mies ist offenbar in einer Beziehung mit einer TV-Moderatorin. Alexander Zverev irritiert diesbezüglich mit einem Kommentar.

Steht das nächste Traumpaar in den Startlöchern?

Bei Instagram posteten RTL-Sportmoderatorin Jana Azizi und French-Open-Sieger Andreas Mies ein gemeinsames Bild, das den Anschein erweckt, beide seien liiert. Eng aneinander gedrückt stehen der Tennisspieler und die Journalistin am Strand. Beide verraten mit der Ortsmarke "Somewhere on planet Earth" noch nicht einmal, wo sie sich gerade aufhalten.