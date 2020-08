VfB Stuttgart startet in Saison - Matarazzo hofft auf Gonzalez

"Ich gehe davon aus, dass er bei uns bleibt", sagte der 42-Jährige beim Trainingsauftakt des fünfmaligen deutschen Meisters am Montag: "Ich beschäftige mich nicht mit Gerüchten. Aktuell ist Nico bei uns, und es ist wichtig, dass wir alles wissen. Wenn sich irgendetwas verändert, dann wird es so sein." Der VfB begrüßte beim Startschuss in die Vorbereitung auch die Neuzugänge Waldemar Anton und Konstantinos Mavropanos sowie Rückkehrer Erik Thommy, 29 Spieler standen auf dem Platz.