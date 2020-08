Bundesliga: FC Schalke startet Vorbereitung mit Uth und Rudy - keine Corona-Sorgen

Der FC Schalke startet in die Vorbereitung für die nächste Saison. Die Königsblauen sind frei von Corona - es gibt aber viele offene Fragen.

Der kriselnde Bundesligist Schalke 04 ist ohne Corona-Sorgen am Montag in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet.

Alle Tests, die im Vorfeld des ersten Mannschaftstrainings am Montag bei Team sowie Trainer- und Betreuerstab durchgeführt wurden, waren negativ.

Nach der Rückrunde mit 16 Partien ohne Sieg am Stück soll es mit Beginn der neuen Saison auch sportlich wieder bergauf gehen.

"Wenn man so eine Rückrunde gespielt hat, dann ist mit Urlaub nicht viel", sagte der Leiter der Lizenzspielerabteilung Sascha Riether im Livestream der ersten Trainingseinheit: "Wenn die Saison nicht so gut gelaufen ist, dann muss man halt auch ein bisschen mehr machen", erklärt er. Es sei aber wichtig, "dass man nicht zu viel zurückschaut. Wir haben alles analysiert. Jetzt geht es auch darum positiv in die Zukunft zu schauen."