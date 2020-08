WWE RAW: Neue Gruppierung sorgt für Chaos, RAW Underground startet

WWE führt RAW Underground ein

- Sowohl Asuka als auch Shayna Baszler meldeten ihr Interesse an der RAW Women's Championship von Sasha Banks an, Baszler tat dies sogar mit einem Faustschlag gegen Banks. Ein Match zwischen Banks und Baszler endete nach einem Angriff von Asuka ergebnislos. Banks erklärte dann, dass die Japanerin ein Rematch um den Titel bekomme, falls sie ihre Partnerin Bayley in der nächsten Woche bezwingen könne.

Die Ergebnisse von WWE RAW:

United States Championship: Apollo Crews (c) besiegt MVP

Liv Morgan und Ruby Riott besiegen The Iiconics

24/7 Championship: Akira Tozawa besiegt Shelton Benjamin (c) und R-Truth - TITELWECHSEL

Non-Title Match: Sasha Banks (c) vs. Shayna Baszler endet im No Contest

Angel Garza besiegt Angelo Dawkins

Montez Ford vs. Andrade endet im No Contest