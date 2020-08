Formel 1: Max Verstappen kann im Red Bull nicht um WM mitkämpfen

Mitten im Großen Preis von Großbritannien in Silverstone drückte Red Bull-Wunderknabe Max Verstappen (22) den Sprachknopf auf seinem Lenkrad und begann bei Tempo 240 eine Unterhaltung mit seinen Mechanikern. "Vergesst das Trinken nicht", erinnerte der Niederländer seine Jungs in der Box daran, trotz der Hitze des Renngefechts ihren Flüssigkeitshaushalt nicht zu vernachlässigen.

Beim Grand Prix von Japan 1992 ist es dann so weit. Der simple Grund für die lange Zwangspause: Für den Sieger der 24 Stunden von Le Mans und den 24 Stunden von Daytona war einfach kein Cockpit in der Formel 1 frei © Imago

Als Stammfahrer im chancenlosen Williams gibt Kubica 2019 noch einmal ein einjähriges Gastspiel in der Formel 1. Inzwischen hat der 35-Jährige in die DTM umgesattelt, fährt für BMW und verdingt sich nebenbei als F1-Testfahrer bei Alfa Romeo © Getty Images

ROBERT KUBICA: Experten handeln den Polen sogar schon als möglichen Weltmeister der Zukunft, da schlägt das Schicksal zu. Bei einem Start als Rallye-Fahrer in Italien am 6. Februar 2011 verunglückt Kubica schwer, droht bei Notoperationen sogar seinen rechten Arm zu verlieren © Imago

2012 kehrt Räikkönen in die F1 zurück. Mit Lotus gewinnt er zwei Rennen, wirft wegen ausstehender Gehaltszahlungen aber wieder hin, um sich abermals Ferrari anzuschließen. Ein Sieg in seiner zweiten Ära in Rot glückt dem Iceman auch noch - beim Großen Preis der USA und mehr als 15 Jahre nach seinem ersten Triumph © Getty Images

NIGEL MANSELL: Nach seinem WM-Triumph 1992 zieht es den Engländer in die nordamerikanische ChampCar-Serie, in der er sogleich den Titel einfährt. Für den tödlich verunglückten Ayrton Senna kehrt er 1994 zu Williams zurück. Mansell gewinnt sogar das Saisonfinale in Australien © Imago

Verstappen ist frustriert

Doch Verstappen wollte damit auch zeigen: Schaut her, ich habe die Kapazitäten ein Formel-1-Auto jede Runde eines Rennens am Limit zu bewegen, alles aus meinem Auto herauszuquetschen, und kann trotzdem nebenbei mit meinen Jungs an der Box Scherze machen. Am Ende ist alles sinnlos.