2. Bundesliga: Danny Blum vom VfL Bochum positiv auf Coronavirus getestet

Zu Beginn der Vorbereitung auf die neue Zweitliga-Saison vermeldet der VfL Bochum einen positiven Coronafall. Der betroffene Spieler befindet sich in Quarantäne.

Der Spieler befinde sich seit dem positiven Test am vergangenen Samstag in häuslicher Quarantäne und ist symptomfrei, das gab der Klub am Montagnachmittag bekannt. Kontakt zwischen Blum und seinen Teamkollegen habe es vor den Tests nicht gegeben.