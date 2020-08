Hotlkamp: Warum Mönchengladbach dem BVB gefährlich wird

die kritischen Worte von Uli Hoeneß zum vermeintlichen "Geschäftsmodell" des BVB haben sie in Dortmund genau vernommen. Der Vorwurf, sich immer mehr als Durchlauferhitzer für große Karrieren zu positionieren statt dann auch feste Heimat der ausgebildeten Stars zu werden, trifft die Schwarzgelben durchaus am wunden Punkt.

Mit einem Mann an der Spitze, der nicht nur schon häufiger als Kandidat für das Management des Rekordmeisters gehandelt wurde, sondern auch über 13 Jahre für die Bayern spielte - und deren Mentalität und Einstellung wohl tief in sich verankert hat.

Borussia Mönchengladbach leistet unter der Führung von Sportdirektor Max Eberl seit vielen Jahren herausragende Arbeit. In vielen kleinen Schritten gelang dem Traditionsverein mittlerweile ein großer Sprung - in die absolute Spitzengruppe der Bundesliga, sportlich, ja, aber eben auch wirtschaftlich.

Ginter-Millionen sind Eberl nicht so wichtig

Sie fühlen und sehen im Grunde keine Grenzen in Mönchengladbach. Das treibt sie an, das motiviert auch Trainer Marco Rose, dessen nicht von allen unkritisch gesehene Installation vor einem Jahr, als Dieter Hecking als Tabellenfünfter gehen musste, zu 100 Prozent gelungen ist. Die Borussia hat einen riesigen Entwicklungsschritt gemacht.

Spieler von Rose begeistert

Der erwähnte Ginter gab im kicker Einblicke in die Gespräche mit Eberl, der ihm zugesagt habe, keine Leistungsträger ziehen zu lassen - und nun Wort halten müsse. Ginter: "Das ist sehr wichtig, weil wir in dieser Zusammensetzung großes Potenzial haben. Wenn wir noch zwei, drei Jahre so zusammenbleiben, kann richtig was entstehen."