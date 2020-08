Verfahren gegen Gianni Infantino: FIFA beklagt Opferrolle

Der Fußball-Weltverband FIFA sieht sich nach der Eröffnung des Strafverfahrens gegen Präsident Gianni Infantino weiter in der Opferrolle und bangt um seinen Ruf.

"Das alles ist nicht richtig, es ist grotesk und unfair", sagte am Montag der stellvertretende Generalsekretär (Administration) Alasdair Bell: "Leider existiert nun dieses Verfahren, das der FIFA und dem Präsidenten Schaden zufügt."

Am Donnerstag hatte die Schweizer Bundesanwaltschaft ein Strafverfahren gegen Infantino eröffnet. In der Schweiz ist der 50-Jährige in eine Justizaffäre um den scheidenden Bundesanwalt Michael Lauber verwickelt.