Frauenfußball: Nadine Angerer unterstützt Proteste in den USA

Nadine Angerer hat zu den Protesten gegen Polizeigewalt und Rassismus in ihrer Wahlheimat USA Stellung bezogen und sich dabei klar positioniert.

Die ehemalige deutsche Fußball-Nationaltorhüterin Nadine Angerer (41) steht voll und ganz hinter den Protesten in ihrer Wahlheimat USA gegen Rassismus und Polizeigewalt. Die Weltfußballerin von 2013 empfinde es als "absolut richtig", dass die Demonstrationen in den USA aufgeflammt seien und weitergehen.

"Es sei "schockierend", wie Schwarze in den USA benachteiligt sind, "es müssen sich Dinge ändern", sagte die Weltmeisterin von 2003 und 2007 im Deutschlandfunk: "Mir geht es so nahe, was hier gerade alles passiert."