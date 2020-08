BVB: Borussia Dortmund startet mit einer Überraschung in die Vorbereitung

Kader voller Supertalente: So plant der BVB den Angriff auf die Meisterschaft

Der BVB ist zurück! Der Bundesliga-Vize startete am Montagvormittag mit der ersten Trainingseinheit in die Saison 2020/2021.

Um 10.28 Uhr wurde es dann historisch. Youssoufa Moukoko betrat erstmals als Teil der Profi-Mannschaft den grünen Rasen auf dem Trainingsgelände in Dortmund-Brackel. Der erst 15-jährige Angreifer, der in der BVB-Jugend in 120 Spielen sage und schreibe 183 Tore erzielte, absolvierte seine erste Profi-Einheit voll mit.