Hannover 96: Martin Kind rät Ron-Robert Zieler zu Wechsel

96-Boss Kind bereut Zieler-Verpflichtung

Der 31-jährige Zieler hatte im vergangenen Sommer einen langfristigen Vertrag bis 2023 - plus einjähriger Option - unterschrieben. Sein Jahresgehalt soll bei 700.000 Euro liegen. Zuletzt wurde Zieler mit Union Berlin in Verbindung gebracht.

Zieler mit wechselhaften Leistungen in Hannover

In den Augen der Hannoveraner Verantwortlichen waren Zielers Leistungen in der abgelaufenen Saison zu wechselhaft. Sportdirektor Gerhard Zuber erklärte: "Der Torhüter hat eine Schlüsselposition im Team. Wenn man zu der Entscheidung gelangt, dass diese Position nicht so besetzt ist, wie es in der aktuellen Situation notwendig ist, dann muss man handeln."