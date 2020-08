Riot Games gibt Termin für die LoL Weltmeisterschaft 2020 bekannt

Die Weltmeisterschaft in League of Legends ist nun datiert. © Riot Games

Nach diversen Spekulationen ob und wie das große Jubiläumsturnier in League of Legends überhaupt stattfinden kann, gibt es jetzt Klarheit durch Publisher Riot Games. Das Turnier wird am 25. September starten und findet ausschließlich in Shanghai statt. Austragungsort ist das brandneue Pudong Football Stadium.