Formel 1: Pressestimmen zu Silverstone-GP mit Hamilton, Vettel, Verstappen Hamilton-Sieg nervt Italiens Presse

"Bester aller Zeiten": Heidfeld adelt Hamilton

SPORT1

Der Triumph von Lewis Hamilton in Silverstone begeistert Englands Presse. Die italienischen Gazetten sehen die Mercedes-Überlegenheit mit Sorge. Pressestimmen.

Sogar mit einem "Dreirad" ist Lewis Hamilton als Erster über die Ziellinie in Silverstone gefahren und hat dabei wieder einmal Formel-1-Geschichte geschrieben.

Speziell die englische Presse feiert ihren sechsmaligen Weltmeister im Mercedes-Cockpit für den Sieg - und spricht sogar von einer "göttlichen Runde".

Die italienischen Gazetten reagieren dagegen mit gemischten Gefühlen auf die Überlegenheit von Mercedes.

SPORT1 fasst die internationalen Pressestimmen zusammen.

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Wenn Lewis Hamilton sogar auf drei Rädern gewinnt, dann kann man den Laden dichtmachen. Das Finale des GP von Großbritannien ist unglaublich und unvergesslich, mit dem linken Vorderreifen, der zuerst beim Mercedes Valtteri Bottas' schlaff wurde und dann bei dem Hamiltons. Pech für den Finnen, der Zweiter war und nur noch zwei Runden vor sich hatte. Er nutzt all sein Talent, um seinen verletzten Mercedes ins Ziel zu tragen."

Nach seinem bevorstehenden Aus bei Ferrari hat Sebastian Vettel (l.) für das kommende Jahr noch kein Cockpit. Die Chancen, bei Top-Teams unterzukommen, werden von Woche zu Woche geringer. Doch noch besteht Hoffnung, dass er der Formel 1 erhalten bleibt. SPORT1 zeigt das Fahrerkarussell 2021 © Getty Images MERCEDES: Bei den Silberpfeilen wird Vettel nicht landen, die haben ihm praktisch die Tür zu gemacht. Motorsportchef Toto Wolff lobt den viermaligen Weltmeister zwar bei jeder Gelegenheit.... © Getty Images ...doch die Cockpits bei Mercedes sind für 2021 eigentlich besetzt. Lewis Hamilton hat seinen Vertrag zwar noch nicht verlängert. Das aber gilt nur noch als Formsache © Getty Images Das ist auch bei Valtteri Bottas der Fall, der den Saisonauftakt in Spielberg gewann. "Wir bleiben bei unseren zwei Jungs", sagte Daimler-Konzernchef Ola Källenius jüngst bei "Sky" © Getty Images Anzeige FERRARI: Ende des vergangenen Jahres hat die Scuderia Nägel mit Köpfen gemacht und Charles Leclerc bis 2024 an sich gebunden. Der Monegasse ist der Mann der Zukunft bei Ferrari - auch wenn bei der aktuellen Stärke des Autos der WM-Titel weit entfernt ist © Getty Images Der neue Teamkollege von Leclerc bei Ferrari ab der Saison 2021 steht auch schon fest. McLaren-Pilot Carlos Sainz jr. erhält einen Zweijahresvertrag bei der Scuderia und ersetzt dort Vettel. Ob es mit dem Spanier bei der Scuderia wieder aufwärts geht? © Getty Images RED BULL: Auch bei Red Bull ist die Sache klar. Max Verstappen ist sowieso langfristig als Fahrer Nummer eins an den Rennstall gebunden © Getty Images Und auch Alexander Albon sitzt fest im Cockpit. Der britische Youngster hat thailändische Wurzeln und wird von jener thailändischen Familie gefördert, der 51 Prozent des Getränkekonzerns gehören © Getty Images Anzeige RACING POINT, ab 2021 ASTON MARTIN: Die rosa Flitzer bekommen in der nächsten Saison einen neuen Namen - und vielleicht auch einen neuen Fahrer. Denn die Gerüchte verdichten sich, dass Sebastian Vettel (r.) Sergio Perez ersetzen wird. Der Vertrag des Mexikaners für 2021 kann angeblich noch im Juli gekündigt werden © Getty Images Bei Lance Stroll sieht es anders aus. Der Kanadier muss sich aufgrund seines finanzsstarken Vaters, Lawrence Stroll, der das Team finanziert, keine Sorgen um sein Cockpit machen © Getty Images MCLAREN: Der Vertrag von Lando Norris wurde erst im vergangenen Jahr verlängert und auch das zweite Cockpit ist besetzt © Daniel Ricciardo wechselt zum Beginn der kommenden Saison von Renault zu McLaren © Anzeige RENAULT: Es war das große Überraschungs-Comeback! Fernando Alonso kehrt in die Formel 1 zurück. In der Saison 2021 fährt er wieder für Renault © Getty Images An seiner Seite fährt Esteban Ocon. Der Franzose kam vor der Saison 2020 als Ersatz für NIco Hülkenberg. Zuvor war er Ersatzfahrer bei Mercedes © Getty Images ALPHA TAURI (ehemals Toro Rosso): Bei dem neu benannten Rennstall ist noch kein Fahrer für die nächste Saison offiziell bestätigt. Aktuell sitzen Daniil Kvyat... © Getty Images ... und der Franzose Pierre Gasly am Steuer der beiden Boliden. Ihr Vertrag wurde aber noch nicht verlängert © Getty Images Anzeige ALFA ROMEO: Bei Alfa Romeo verhält es sich ähnlich wie bei Alpha Tauri. Für die nächste Saison ist noch kein Fahrer offiziell bestätigt. Die aktuellen Fahrer Kimi Räikkönen... © Getty Images ... und Antonio Giovinazzi haben noch keinen neuen Vertrag unterschrieben. Ob der finnische Weltmeister und der Italiener unterschreiben, ist noch völlig unklar, zumal mit Perez bald wieder ein Top-Fahrer auf dem Markt sein könnte. Der Mexikaner verriet vor dem Ungarn-GP: "Wir wurden von einem anderen Formel-1-Team kontaktiert." © Getty Images HAAS: Das könnte neben Alfa Romeo auch das Ferrari-Kundenteam sein. Denn auch bei Haas haben weder Romain Grosjean... © Getty Images ...noch Kevin Magnussen die Sicherheit, ob sie auch in der nächsten Saison noch für den Rennstall an den Start gehen werden © Getty Images Anzeige WILLIAMS: Klarheit gibt es dagegen bei Williams. Der Brite George Russell wird ebenso beim Team aus Grove bleiben... © Getty Images ... wie der Kanadier Nicholas Latifi Zunächst verkündeten das die Fahrer im Rahmen der Pressekonferenz zum Ungarn-GP. Wenig später bestätigte auch das Team die weitere Zusammenarbeit, zumindest für George Russell. Der Brite hat seinen Startplatz für die kommende Saison bereits sicher © Getty Images

Tuttosport: "Kaiser Hamilton siegt sogar mit nur noch drei Reifen. Er hätte seinen Fans keinen spannenderen Sieg auf 'seiner' Rennstrecke in Silverstone bescheren können. Das Finale des Rennens ähnelte einem Film, mit Reifen, die in den letzten zwei Runden explodieren und Panik auslösen."

Corriere dello Sport: "Feuerwerk am Ende des Grand Prix in Silverstone mit explodierenden Reifen. Hamilton verliert nicht die Nerven, bleibt stark und führt sein Auto ins Ziel. Er sendet somit eine klare Botschaft an die Rivalen: Mercedes siegt auch mit nur drei Reifen."

La Repubblica: "Explodierende Reifen killen die Langweile beim Grand Prix in Silverstone. In unberechenbaren Situationen reagiert Hamilton wie der Herrscher der Formel 1. Leclerc hat Glück, mit Geduld erobert er einen Platz auf dem Podium. Für Vettel war es ein Wochenende voller Probleme."

Corriere della Sera: "König Lewis nähert sich weiter dem Rekord Schumachers. Er ist immer mehr der Kaiser der Formel 1, selbst wenn Probleme auftauchen."

La Stampa: "Hamiltons Sieg auf drei Reifen ist ein weiteres Kapitel in seiner legendären Sammlung von Siegen. Jetzt nähert sich Hamilton immer mehr der Rekordzahl von 91 Erfolgen Seiner Majestät Schumacher."

ENGLAND

Daily Mail: "Unter allen Herzattacken, denen Lewis Hamilton uns auf seiner Achterbahnfahrt durch die Formel 1 ausgesetzt hat, muss sein Dreiradsieg in Silverstone am Sonntag ganz oben auf der Liste stehen. Der linke Vorderreifen des großen Meisters verriet ihn während einer letzten Runde, die so dramatisch war, wie die meisten der vorangegangenen beim Grand Prix von Großbritannien träge gewesen waren."

The Guardian: "Lewis Hamilton auf der Sonnenseite nach seinem Sieg mit Reifenschaden beim dramatischsten aller Rennenden. Hamilton bezeichnete seinen bemerkenswerten Sieg auf drei Rädern beim Großen Preis von Großbritannien als den dramatischen Höhepunkt seiner Karriere."

Telegraph: "Es kommt nicht oft vor, dass ein Dreirad einen Formel-1-Grand-Prix gewinnt. Einer der außergewöhnlichsten Zieleinläufe in den letzten Jahren brachte Hamilton schließlich den siebten Sieg beim Heimrennen ein, er ist nun dem Rekord von sieben Fahrertiteln einen weiteren Schritt näher gekommen."

The Sun: "Eine göttliche Runde. Lewis Hamilton überlebte einen mächtigen, späten Schrecken und gewann seinen siebten Großen Preis von Großbritannien in dramatischer Manier."

SPANIEN

Marca: "So etwas hat man in der Formel 1 noch nicht erlebt! Hamilton quält sich mit drei Reifen und Glück über den Zielstrich. Leclerc rettet ein bisschen die Ehre Ferraris mit dem dritten Platz."

AS: "Dramatischer Heimsieg für Hamilton auf drei Rädern! Hamilton, ob mit oder ohne Glück, fährt jetzt schon allen davon. Für Vettel wurde es ein verkorkstes Rennen, es läuft einfach nicht gut bei ihm."

Sport: "Sir Hamilton von Silverstone gewinnt auf drei Rädern. Hamilton hat momentan auch das Glück des Meisters."

El Mundo Deportivo: "Hamilton siegt auf drei Rädern in einem filmreifen Finale, das Meisterglück rettet ihn. Sekt und Selters für Mercedes, denn Bottas holt nach seinem Reifenplatzer keinen Punkt. Bis zu den Reifenplatzern war es ein triumphaler Marsch der Silberpfeile."

FRANKREICH

L'Equipe: "Hamilton ist in Silverstone einfach unbesiegbar. Dieses Rennen wird eher nicht in die Annalen eingehen, seine letzte Runde aber sehr wohl. Diese letzte Schleife nach eineinhalbstündiger Prozession katapultiert Hamilton endgültig in eine andere Galaxie."

ÖSTERREICH

Kronen Zeitung: "Wahnsinn, was war das für ein verrücktes Formel-1-Rennen! Lange hatte es am Sonntag in Silverstone nach einem lockeren Mercedes-Doppelsieg ausgesehen, am Ende brauchte Lewis Hamilton eine heftige Dosis Glück."

SCHWEIZ