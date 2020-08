Spartak-Trainer Domenico Tedesco von Schürrle-Rücktritt nicht überrascht

Domenico Tedesco ist in die Rücktrittspläne von André Schürrle nicht eingeweiht. Für den Coach von Spartak Moskau kommt Schürrles Schritt aber nicht überraschend.

Mit 29 Jahren erklärte André Schürrle kürzlich seinen Rücktritt - sein letzter Trainer Domenico Tedesco war in diese Pläne zwar nicht eingeweiht, überrascht hat Schürrles Entschluss den Coach von Spartak Moskau aber auch nicht.

"Ich hatte nicht die Info, dass er aufhören möchte. Aber es hat sich schon ein wenig abgezeichnet, weil André extrem ehrlich und frei von Eitelkeiten über seine Situation gesprochen hat", sagte Tedesco in einem dpa -Interview.

Tedesco über Schürrle: "Vor diesem Mut habe ich Respekt"

Schürrle spielte in der vergangenen Saison unter Tedesco bei Spartak und kam in 18 Pflichtspielen auf zwei Tore und vier Vorlagen, wegen einer Knöchelverletzung kam Schürrle in der zweiten Saisonhälfte aber nicht mehr zum Einsatz. "André ist ein super Mensch, und es war mir eine große Freude mit ihm zu arbeiten. Wir haben immer noch guten Kontakt."