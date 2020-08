WWE: Nikki und Brie Bella bringen Babys zur Welt

Innerhalb von zwei Tagen haben die Zwillingsschwestern Nikki und Brie Bella (36) ihren jeweiligen Nachwuchs auf die Welt gebracht: Am Freitag erblickte das erste Kind von Nikki Bella und ihrem Verlobten Artem Chigvintsev das Licht der Welt, am Samstag das zweite von Brie und ihrem Ehemann, dem früheren WWE-Kollegen Daniel Bryan, beides Jungen.

Brie und Nikki Bella sind nun Beauty-Unternehmerinnen

Nikki und Brie waren zwischen 2007 und 2019 bei WWE aktiv, nach dem wohl endgültigen gemeinsamen Karriere-Ende sollten sie in diesem Jahr in die Hall of Fame aufgenommen werden, was sich durch Corona verzögert hat.