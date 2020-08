FC Bayern: Uli Hoeneß über Transferpolitik des BVB und Sancho

Robert Lewandowski ist zum fünften Mal Torschützenkönig der Bundesliga. Der Stürmer des FC Bayern triumphierte nach vergangenen Saison auch in dieser Spielzeit. SPORT1 zeigt die besten Knipser der Bundesliga © imago

Hoeneß nennt Lewandowski-Beispiel

Wenn zwei Alphatiere aufeinander losgehen, dann können schon mal die Fetzen fliegen. So geschehen am 4. Mai 2013 beim Klassiker zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern. BVB-Trainer Jürgen Klopp und FCB-Sportvorstand Matthias Sammer geigen sich ... © Getty Images

nicht nur hier ordentlich die Meinung. Ein knappes Jahr später lässt sich Sammer über die Trainingsgestaltung der Konkurrenz aus. "Vielleicht sind wir von der Qualität, aber auch von der Mentalität im Moment anderen überlegen", sagt er im Interview mit SPORT1. Worauf sich Klopp... © Getty Images

nicht lange bitten lässt und kontert: "Ich glaube, Bayern hätte nicht einen Punkt weniger, wenn er nicht da wäre." Diese und viele andere Anekdoten sehen Sie am Ostersonntag ab 15 Uhr in "FC Bayern München Spezial, #1" auf SPORT1 © Getty Images

Bei Sammer vs. Klopp zischten nur einige der Giftpfeile durch die Luft, die zwischen den Bayern und dem BVB hin und her flogen. SPORT1 zeigt die Chronologie der Auseinandersetzungen © Getty Images

1. MÄRZ 2013: Bayern gewinnt gegen Dortmund das Viertelfinale des DFB-Pokals mit 1:0 und feiert damit den ersten Erfolg nach sechs sieglosen Spielen gegen Angstgegner BVB - darunter die 2:5-Demütigung im Pokalfinale 2012. Jürgen Klopp wirft den Münchnern daraufhin vor, bei Dortmund abgekupfert zu haben © imago

"Im Moment hat das ja ein bisschen was davon, wie das die Chinesen in der Wirtschaft und der Industrie machen", erklärt der BVB-Coach: "Gucken, was die anderen machen, und es dann abkupfern. Und mit mehr Geld und anderen Spielern den gleichen Weg einschlagen. Und schon wird man wieder besser für den Moment" © Getty Images

Jupp Heynckes lässt das nicht auf sich sitzen. "Der FC Bayern besteht ja schon ein bisschen länger, als Jürgen Klopp Trainer ist. Es ist ganz wichtig, im Sieg und der Niederlage Größe zu zeigen", kommentiert der Bayern-Trainer: "Wenn Jürgen irgendwann mal in den Genuss kommt, Bayern oder Real zu trainieren, wird er merken, was das bedeutet, in eine andere Welt zu treten. Das ist eine Sisyphusarbeit" © Getty Images

Klopp entschuldigt sich daraufhin bei Heynckes. "Ich bin ja schon froh, dass sich nicht auch noch die Chinesen gemeldet haben", sagt er bei "Liga Total". "Man kann mir vieles nachsagen - und möglicherweise auch, dass ich dummes Zeug rede. Aber dass ich verdiente Siege nicht anerkennen kann, das ist mir noch nie passiert!" © imago

23. APRIL 2013: Einen Tag vor dem wichtigen Champions-League-Halbfinalhinspiel der Dortmunder gegen Real Madrid reißt die Nachricht des Wechsels von Mario Götze zum FC Bayern München die Dortmunder Fußballwelt komplett aus den Angeln. Einen "Bild"-Bericht bestätigen die Dortmunder im Laufe des Vormittags © Getty Images

Die Bayern ziehen die 37 Millionen Euro schwere Klausel für den Mittelfeldspieler. Die Dortmunder erfahren als Letzte von dem Wechsel. Für BVB-Trainer Klopp ist der Götze-Wechsel ein schwerer Verlust © Getty Images

"Ich habe mich umgedreht, bin aus dem Büro gegangen, nach Hause gefahren und habe mich ins Bett gelegt", schildert Klopp Jahre später bei "DAZN" seine Reaktion. Drei Jahre später kehrt Götze nach Dortmund zurück © Getty Images

27. JULI 2013: Im Supercup kassiert Bayerns Neu-Coach Pep Guardiola gleich die erste Niederlage - ausgerechnet gegen Borussia Dortmund. Der Katalane bleibt aber gelassen und betont: "Wir haben es gut gemacht, aber wir haben gegen eine starke Mannschaft gespielt." Als Fingerzeig für die Kräfteverhältnisse im weiteren Saisonverlauf will er die Niederlage aber nicht verstanden wissen. Denn "auch wenn wir verloren haben, habe ich nicht das Gefühl, dass Dortmund besser ist als wir", sagt er © Getty Images

23. NOVEMBER 2013: Ausgerechnet Mario Götze. Der Ex-Dortmunder gewinnt zum ersten Mal seit seinem Wechsel nach München ein wichtiges Spiel mit den Bayern und ist auch noch der Matchwinner. Zehn Minuten nach seiner Einwechslung bringt er den FCB mit seinem Treffer zum 1:0 (66.) auf die Siegerstraße. Götze verkneift sich jeglichen Jubel, dennoch erntet er Pfiffe und Buh-Rufe des BVB-Anhangs. Bayern gewinnt am Ende klar mit 3:0 © Getty Images

JANUAR 2014: Robert Lewandowski gibt seinen Wechsel zum FC Bayern bekannt - eine Personalie, die die BVB-Bosse bereits seit Beginn der Saison beschäftigte. Zähneknirschend müssen die Verantwortlichen - nach Götze - den nächsten Abgang eines Top-Stars zu den Bayern hinnehmen © Getty Images

6. MÄRZ 2014: Bayerns Sportvorstand Matthias Sammer lässt sich aus über die Trainingsgestaltung der Konkurrenz: "Vielleicht sind wir von der Qualität, aber auch von der Mentalität im Moment anderen überlegen. Wird denn woanders auch jeden Tag akribisch trainiert, als würde es kein Morgen geben?", fragt er im Interview mit SPORT1 © Getty Images

7. MÄRZ 2014: Jürgen Klopp kontert scharf: "Ich an Sammers Stelle würde jeden Tag Gott danken, dass ich da dabei sein darf." Und der BVB-Trainer ergänzt: "Ich glaube, Bayern hätte nicht einen Punkt weniger, wenn er nicht da wäre" © Getty Images

10. MÄRZ 2014: Ex-Bayern-Torwart Oliver Kahn schaltet sich ein, watscht Dortmunds Trainer via "Bild" ab: "Die Unterstellung des BVB-Trainers, Sammer sei beim FC Bayern überflüssig, ist respektlos und unverschämt. Darüber hinaus ist sie inhaltlich falsch" © Getty Images

19. MÄRZ 2014: Kahn, auch Fernsehexperte beim "ZDF", und Klopp begegnen sich im TV-Studio nach dem Champions-League-Achtelfinal-Rückspiel zwischen Dortmund und Zenit St. Petersburg (1:2). Die Stimmung ist eisig. Klopp meint lapidar: "Wir hatten nie ein Verhältnis" © Getty Images

22. MÄRZ 2014: Nächste verbale Retourkutsche, diesmal aus Dortmund: Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke attackiert Kahn: "Jetzt ist er aber TV-Experte. Zu diesem Job gehört auch eine gewisse Neutralität, als TV-Experte kannst du nicht gleich wieder das Klubtrikot überstreifen" © imago

23. MÄRZ 2014: FCB-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge greift ein - und sagt über Klopp: "Erst war ich über den Satz erschrocken, dann entsetzt: Matthias war mit Borussia Dortmund als Spieler Champions-League-Sieger, als Trainer Meister. Niemand vom FC Bayern würde sich je erlauben, einen solchen Satz über jemanden zu sagen, der früher bei uns war und jetzt für Dortmund arbeitet" © Getty Images

24. MÄRZ 2014: Watzke kontert: "Als ich das gelesen habe, sind mir spontan Sätze zum Beispiel über Jürgen Klinsmann, Felix Magath und Lothar Matthäus eingefallen. Über Matthäus, der mit Bayern - glaube ich - siebenmal Meister wurde, hat Uli Hoeneß gesagt: 'Der taugt in unserem neuen Stadion nicht mal zum Greenkeeper.' Das reicht denke ich als Antwort" © Getty Images

9. APRIL 2014: Der designierte Bayern-Präsident Karl Hopfner bezeichnet Watzke in der "Sport Bild" als Lügner: "Was Herr Watzke da behauptet hat, ist die absolute Unwahrheit. Baron Münchhausen wäre ja noch geschmeichelt." Hintergrund ist ein Darlehen über zwei Millionen Euro, das die Münchner den finanziell angeschlagenen Dortmundern im Jahr 2004 gewährt hatten. Nach Angaben von Watzke waren dafür acht Prozent Zinsen fällig. Hopfner widerspricht dem BVB-Boss © Getty Images

9. APRIL 2014: Im SPORT1-Interview schießt Watze im Darlehen-Zoff direkt zurück: Ex-Präsident Uli Hoeneß habe "es öffentlich gemacht, dass Bayern München Borussia Dortmund einen Kredit gegeben hat. Und dadurch ist in der Öffentlichkeit der Eindruck entstanden, als wenn Bayern München an der Rettung von Borussia Dortmund im Frühjahr 2005 beteiligt war. Dieser Eindruck ist falsch. Bayern München hat zur Rettung von Borussia Dortmund 2005 keinen Beitrag geleistet" © Getty Images

Hopfner bekommt auch persönlich sein Fett weg: "Ich habe nicht den Eindruck, dass Karl Hopfner uns widersprochen hat. Dass er mich persönlich beleidigt hat, muss er mit sich selber ausmachen. Ich glaube nicht, dass Borussia Dortmund im Vergleich zu Bayern München ein Glaubwürdigkeitsdefizit hat." In der "Bild" legt Watzke nach: "Ich kann nur sagen, dass ich noch nie einen Bayern-Verantwortlichen als Lügner, Betrüger oder Ähnliches beleidigt habe und dies auch niemals machen werde" © Getty Images

10. APRIL 2014: Watzke räumt im "Darlehen-Streit" einen Irrtum ein. "Der Zinssatz war in der Tat niedriger, als ich irrtümlicherweise in einer spontanen Reaktion auf die Frage angegeben hatte", so der BVB-Geschäftsführer zwei Tage vor dem Bundesliga-Duell der Erzrivalen im "kicker" © Getty Images

Doch Watzke meint auch, dass "wir den Bayern in den vergangenen Jahren zu nahe gekommen sind - und sie möglicherweise auch registrieren, welch große Sympathiewerte wir in Gesamtdeutschland genießen. Wer ein gutes Verhältnis zu den Bayern haben will, sollte sich sportlich möglichst weit von ihnen entfernen" © Getty Images

10. APRIL 2014: Rummenigge legt abermals nach gegen Watzke, stellt klar, dass Hoeneß' Ausführungen sehr wohl der Wahrheit entsprächen. Der damalige BVB-Manager Michael Meier habe Rummenigge 2004 angerufen und gesagt: "Wenn ihr uns nicht helft, können wir die Spielergehälter nicht mehr zahlen." Daraufhin habe Bayern die Dortmunder mit einem zinslosen Darlehen von zwei Millionen Euro unterstützt © Getty Images

11. APRIL 2014: Unmittelbar vor dem Bundesliga-Duell zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund legt BVB-Geschäftsführer Watzke im "Darlehen-Streit" mit Hopfner erneut nach: "Mich persönlich zu diskreditieren, ist nicht korrekt. Bei allem, was im letzten Jahr um die Bayern-Verantwortlichen herum passiert ist, hätte es für mich zig Gelegenheiten und Hunderte von Anfragen gegeben, einen von denen persönlich zu diskreditieren", so der 54-Jährige bei "Sky" © Getty Images

Watzke weiter: "Das habe ich nie gemacht. Ich habe aber auch keine Angst davor. Wenn wir meinen, wir sollten diese Ebene jetzt betreten, dann können wir das auch machen." © Getty Images

12. APRIL 2014: Die Eiszeit beginnt. Die BVB-Führung sagt nicht nur das traditionelle gemeinsame Mittagessen der Klub-Bosse vor dem direkten Duell ab, auch bei den kommenden Spielen zwischen FCB und BVB gibt es kein Treffen mehr. "Das Verhältnis war schon mal besser", erklärt Watzke. Woraufhin Rummenigge stichelt: "Ich glaube, dass mich der morgendliche Blick auf die Tabelle auch nicht fröhlich stimmen würde" © imago

29. Juli 2014: Im Sommer nimmt dann das Thema "Reus zu Bayern?" Fahrt auf. Rummenigge spekuliert in der "Welt", "dass es für Borussia Dortmund schwer wird, die Klausel für Reus rauszukaufen. Der Spieler hat eine hohe Nachfrage." Die vermeintliche Ausstiegsklausel des BVB-Stars ist fortan das große Thema © Getty Images

Dortmund reagiert schmallippig. "Ich weiß nicht, was ihn bewegt, sich Gedanken über den BVB zu machen - aber das Recht bleibt ihm unbenommen", sagt Watzke der "Bild" © Getty Images

5. August 2014: Und Rummenigge nimmt dieses Recht weiter wahr. "Es ist bekannt, dass der Spieler bei Borussia Dortmund ist und eine Ausstiegsklausel hat, die, so Gerüchte, bei 25 Millionen Euro liegen soll", meint er in der "Sport Bild" und schürt weiter Gerüchte. Zudem pikant: Bis dato war man von einer Klausel über 35 Millionen ausgegangen © Getty Images

6. August 2014: Der Ton in Dortmund wird schärfer. "Wir stellen fest, dass er (Rummenigge, Anmn. d. Red.) sich mittlerweile im Drei-Tage-Rhythmus über angebliche BVB-Interna äußert. Das hat leider eine völlig neue Qualität", sagt BVB-Sportdirektor Zorc zu SPORT1 und legt nach: "Es wäre schön, wenn er einfach mal den Mund halten würde" © Getty Images

20. August 2014: Rummenigge dagegen genießt die verbalen Scharmützel mit dem BVB. "Ganz ehrlich: Ich für meinen Teil finde den Schlagabtausch amüsant, ich bin da ganz und gar nicht genervt", sagt er: "Ich muss vielmehr immer schmunzeln, wenn ich etwas Neues lese, mich ärgert da nichts" © Getty Images

22. August 2014: Die Kapitalerhöhung des BVB geht nicht ohne Spitze aus München über die Bühne. "Der BVB hat in der finanziellen Strategie den FC Bayern kopiert. Das ist das größte Kompliment, das der Verein uns in dieser Hinsicht machen kann", stichelt Rummenigge. "Aber es ist wie im richtigen Leben: Jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original" © imago

23. August 2014: "Über vieles, was da aus dem Süden kommt, kann ich herzhaft lachen?, meint Watzke zum Kapital-Spott von Rummenigge in der "FAZ". Über die Äußerungen zu Reus lacht der BVB-Boss aber nicht. So etwas sei "kein stilvoller Umgang" © Getty Images

20. Oktober 2014: Rummenigge bestätigt offiziell, dass Bayern über Reus nachdenkt. "Ich muss offen und ehrlich sagen, wir werden das in aller Ruhe intern diskutieren. Und dann eine Entscheidung fällen. Am Ende des Tages muss der Spieler das ja auch entscheiden." Watzke sagt dazu nur kurz und knapp: "Rummenigge ist so" © Getty Images

29. Oktober 2014. Rummenigge legt nach. "Auch wir in München wissen, dass er eine hohe Qualität hat. Und auch wir kennen seine Klausel. Möglicherweise ist ein junger, deutscher Nationalspieler solcher Qualität für uns interessant", sagt der Bayern-Boss der "Sport Bild" zum Thema Reus und schiebt den Zusatz nach, er wolle "jetzt nicht in Dortmund für Unruhe sorgen" © Getty Images

Die Reaktion der Dortmunder fällt deutlich aus. "Das ganze Gebrabbel interessiert mich nicht mehr", erklärt Zorc. Auch Watzke meint angefressen: "Das überrascht mich nicht. Das ist halt Rummenigge" © Getty Images

Sogar Uli Hoeneß, der seine Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung verbüßt, soll beim Reus-Poker mitreden. Die "Bild" will erfahren haben, dass der Ex-Präsident beim Treffen mit Beckenbauer und Rummenigge zu bedenken gab: "Überlegt euch das gut. Wollt ihr denn schon Weihnachten Meister werden?" © Getty Images

Am 10. Februar 2015 ist das Thema Reus und Bayern endgültig vom Tisch. Reus verlängert in Dortmund seinen Vertrag bis 2019 © Getty Images

Das Verhältnis zwischen Bayern und Dortmund bleibt trotzdem angespannt. Angesprochen auf die Frage, ob sich die Beziehung zu Hopfner verbessert habe, entgegnet Watzke knapp: "Nö. Das ist auch überhaupt nicht nötig" © Getty Images

Am 10. Mai 2015 wechselt dann ein anderer Eckpfeiler des BVB die Seiten. Kapitän Mats Hummels zieht es zurück zu den Bayern. Rund 35 Millionen Euro zahlt der Rekordmeister © Getty Images

Zuvor irritiert Hoeneß, indem er andeutet, Hummels' habe sich selbst beim FC Bayern angeboten. Die Folge: Eine deutliche Klarstellung von Karl-Heinz Rummenigge © Getty Images

Die wiederum ruft auch Watzke auf den Plan: "Man hat da gemerkt, dass er innerhalb des FC Bayern offenbar eine umstrittene Personalie ist, denn die Reaktion von Karl-Heinz Rummenigge war schon krass und hat auch gezeigt, dass es ihm wichtig war, mal klarzustellen, wer der Chef ist" © Getty Images

Im November 2016 schließen die Klubs dann öffentlich Frieden. "Wir haben eine zu große Verantwortung für den deutschen Fußball, als dass wir uns permanent auch außerhalb des Rasens bekämpfen sollten", sagt Watzke der "Sport Bild" © Getty Images

"So wie Hans-Joachim Watzke und ich das derzeit handhaben, ist es für den deutschen Fußball fruchtbar und gut", fügt Rummenigge hinzu. Knapp eineinhalb Jahre hält der Frieden... © Getty Images

Im März 2018 kritisiert Watzke Bayerns Rummenigge wegen dessen Haltung gegen die 50+1-Regel, nachdem auf einer Liga-Versammlung in Frankfurt 18 der 34 anwesenden Vereine für die Beibehaltung stimmen © Getty Images

"Was an einem demokratisch herbeigeführten Beschluss so schlimm sein soll, das weiß ich nicht. Wir müssen aufpassen, dass wir die Bundesliga nicht so sehr spalten, wie sich gerade die deutsche Gesellschaft zu spalten scheint", sagt Watzke der "Welt" © Getty Images

Vor allem Rummenigges opportunistische Argumentation teilt der BVB-Chef nicht. "Ich habe es für meinen Teil noch nicht ganz verstanden, denn das Argument, dass man die Chancengleichheit in der Bundesliga erhöhen möchte, ist mit Verlaub - ja nicht stimmig. Ich hatte bislang jedenfalls selten den Eindruck, dass es den Bayern besonders um die Chancengleichheit in der Bundesliga ging" © Getty Images

Den 11. November 2018 nutzt Watzke, um erneut bei "Sky" eine Spitze gegen die Verantwortlichen der Münchner zu setzen © Imago

Hintergrund: Dortmund hatte im August die Verpflichtung von Sebastian Kehl als neuem Leiter der Lizenzspielerabteilung bekanntgegeben und gleichzeitig Matthias Sammer als sportlichen Berater des Vorstandes vorgestellt © Getty Images

Hoeneß sprach angesichts dessen davon, dass die Borussia künftig einen Gelenk-Bus brauche angesichts ihrer vielen Berater. "Ich bin immer für klare Verhältnisse, weil am Ende muss einer den Hut aufhaben, ein Sportdirektor", sagte er © Getty Images

Watzke verwies daraufhin auf die schon jetzt legendäre Wut-PK der Bayern-Bosse. Ob er sich wundere, dass Hoeneß für einen starken Sportdirektor plädiere, wurde er gefragt. "Nein, hat man doch bei der PK gesehen, oder?" Ein Satz voller Ironie © Getty Images