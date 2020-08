Champions League: Was passiert, wenn der Sieger schon qualifiziert ist?

Doch was passiert, wenn der Gewinner über seine heimische Liga schon für den Wettbewerb qualifiziert ist? In der diesjährigen Konstellation lässt sich dieser Sonderfall am Beispiel Ajax Amsterdam bestens erklären.

Falls der Champions-League-Sieger bereits für die Königsklasse qualifiziert ist, erhält der Meister desjenigen Verbandes einen Startplatz, der als elfter in der UEFA-Fünfjahreswertung in die Spielzeit gestartet ist. Da in 2018/19 die Niederlande an dieser Stelle standen, würde Ajax Amsterdam profitieren.