Ringen: Bundesliga startet am 3. Oktober in die neue Saison

Die Ringer-Bundesliga startet Anfang Oktober in die neue Saison. In dieser kämpfen neun Mannschaften weniger als noch in der vergangenen um den Titel.

Den 26 Vereinen der obersten Klasse war es angesichts der Coronalage freigestellt worden, zu pausieren oder am Ligabetrieb teilzunehmen. 17 Teams meldeten daraufhin ihren Start an, allerdings nur, wenn Zuschauer in den Hallen zugelassen werden. An einer Wettkampfordnung und einem Hygienekonzept wird derzeit noch gefeilt.